Aleks Syntek lamenta su show del 15 en transmisión en vivo: “Me comporté como niño chiquito”

El cantante y compositor mexicano Aleks Syntek rompió el silencio tras la controversia generada durante su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX). Fecha en la que el artista lanzó fuertes declaraciones que sorprendieron al público y usuarios de redes sociales.

Fue durante una serie de declaraciones ofrecidas al periodista Gustavo Adolfo Infante y a través de un enlace en vivo, que el músico reconoció abiertamente que perdió el control de la situación ante el público y calificó su actitud como un error grave; además de ofrecer una reflexión sobre su actuación.

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¿Cuál fue la razón por la que Aleks Syntek perdió el control?

De acuerdo con lo explicado por el músico, Syntek señaló que la tensión escaló cuando notó disturbios, asegurando que un grupo de personas arrojó elotes en contra de niños y adultos mayores. Esta acción provocó su molestia y lo llevó a reaccionar de manera impulsiva bromeando con actuar por su cuenta, en lugar de solicitar la intervención del personal de seguridad.

El intérprete admitió sus limitaciones para manejar momentos de tensión frente a los asistentes, expresando: "Me comporté como niño chiquito. A cualquiera le puede pasar, nunca me había pasado tan extremo". Asimismo, reflexionó sobre su intento de encarar el problema y concluyó que no se puede "apagar la violencia con violencia"..

Aleks Syntek se mostró apenado y externó su deseo de que la situación sirva de aprendizaje y reiteró que su carrera ha estado guiada por el amor a la música. A través de sus redes sociales, complementó sus declaraciones con mensajes dirigidos a sus seguidores en los que sugirió tomarse un tiempo de descanso para tener sanación mental y espiritual.

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