Timbiriche se deslinda de la producción de ViX; señalan que no autorizaron el uso de su imagen

A pocos días del estreno de “Timbiriche, la serie” en la plataforma ViX, la agrupación ha roto el silencio y se ha deslindado de la producción. Por medio de un comunicado, los integrantes de Timbiriche se desmarcaron por completo de la producción inspirada en la historia del grupo.

La producción que busca relatar la historia de una de las bandas más importantes de México tiene programado su estreno para este viernes 9 de octubre de 2026. Sin embargo; durante este martes 6 de octubre, la agrupación aseguró que no tiene relación con la serie y señalan que no autorizaron el uso de su imagen.

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¿Qué dijo Timbiriche sobre la producción de ViX?

Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín, Benny Ibarra y Sasha Sokol; difundieron un comunicado conjunto para desmarcarse por completo de la serie de ViX. Los cantantes explicaron las razones de su distanciamiento respecto al proyecto televisivo que busca contar su historia como grupo.

Los artistas precisaron que ninguno de ellos participó en la creación ni en la producción del proyecto de streaming. Asimismo, enfatizaron que jamás fueron consultados sobre las historias que se retratan en la pantalla ni otorgaron permiso legal para el uso de su imagen, voz o identidad.

Aunque reconocieron el principio de libertad creativa en la industria audiovisual, remarcaron que existe una barrera ética al retratar a personas reales y vivas. Señalaron que la producción combina hechos verificables con dramáticos o ficticios que jamás sucedieron en la vida real.

Aclararon que no se les ha brindado la oportunidad de visualizar la serie de forma anticipada, por lo que desconocen el enfoque total y el alcance definitivo que tendrá la narrativa dramática. Para finalizar, los músicos expresaron su agradecimiento al público por el respaldo recibido a lo largo de más de 40 años de trayectoria compartida.

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