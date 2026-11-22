La presencia de turistas comenzó a hacerse más notoria en distintos puntos de Cancún, principalmente en la zona turística, donde las playas Delfines y Forum registraron la llegada de familias de visitantes nacionales e internacionales, mientras que los centros nocturnos empiezan a mostrar mayor movimiento en comparación con meses anteriores.

Durante un recorrido realizado por POR ESTO!, se observó una mayor circulación de turistas en las calles y la presencia de familias en ambas playas, quienes aprovecharon el fin de semana para disfrutar de los arenales y las actividades recreativas del destino.

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En tanto, los establecimientos dedicados al entretenimiento nocturno también comenzaron a mostrar señales de mayor actividad.

Uno de los puntos donde se percibió este repunte fue Coco Bongo, que ya registraba movimiento durante el fin de semana, a diferencia de meses anteriores, cuando incluso permanecía cerrado en estos días.

Este panorama refleja una mayor afluencia de visitantes en distintos espacios del destino, desde las playas hasta los centros nocturnos, lo que comienza a traducirse en una mayor actividad turística en Cancún rumbo al cierre del año.