Los golfistas Jorge Mondragón, José Centeno, Arturo Urcio y Aurora Cortés se convirtieron en los grandes ganadores al imponerse en los oes de la sexta edición del Torneo de Golf de la Universidad Anáhuac Mayab.

El Club “La Ceiba” fue el escenario para la realización de este evento, que contó con 144 jugadores que se unieron para apoyar el programa de becas del 100 por ciento “Educar para Transformar”.

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Reúne torneo de golf de la Anáhuac Mayab a 144 jugadores por becas educativas

“Para nosotros fue un domingo de diversión, pero para un joven beneficiario este torneo puede cambiarle la vida. Cuando apostamos por la educación, ayudamos a transformarles el futuro”, expresó Miguel Pérez Gómez, rector de dicha institución.

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El mejor equipo del torneo fue el integrado por Jan Salman, José Huerta, Jorge Mondragón y Rodolfo Seller, quienes firmaron una tarjeta de 63 golpes en la categoría de público en general.

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En la categoría de universitarios, los triunfadores fueron Mauricio Ampudia, Aurora Cortés, María Pacheco y Gabriel Cortés, con 65 golpes.