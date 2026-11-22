La mañana de este domingo 22 de noviembre, un grupo de activistas colocó mantas en el puente peatonal frente a Plaza Las Américas, en Cancún, como parte de una manifestación contra el Poder Judicial, contra las instituciones que, aseguran, no funcionan, y contra la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, a quien señalan como responsable de la situación en el estado.

La acción fue documentada en un video difundido en redes sociales y en la grabación, tomada desde el mismo puente, se observa a un grupo reducido de personas, entre hombres y mujeres, además de un menor de edad, reunidos en uno de los extremos del paso peatonal. La mujer que graba explica que llegaron al puente de Plaza Las Américas para colgar las mantas, como lo habían anunciado, y que permanecerían en el lugar un tiempo.

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En el video no se alcanza a leer con claridad el texto completo de las mantas, pero la persona que encabeza la acción resume el sentido de la protesta, una manifestación contra el Poder Judicial, contra las instituciones que no funcionan y contra quien está al frente del estado. También señala que en el lugar se encontraban varias personas que se identifican como víctimas del sistema.

La protesta ocurrió en uno de los puntos con mayor tránsito peatonal y vehicular de Cancún, el puente peatonal frente a Plaza Las Américas conecta dos zonas de alta circulación sobre la avenida Tulum, una de las principales vialidades de la ciudad, por eso, las mantas colocadas en ese punto visible para conductores, pasajeros de transporte público y peatones que cruzan a diario.

Hasta el momento de la difusión del video, no se reportó intervención policial ni retiro de las mantas, ni tampoco se difundió una postura oficial del Gobierno del Estado ni del Poder Judicial sobre la protesta. La ausencia de respuesta deja la manifestación en el terreno de la denuncia pública, sin un canal formal de diálogo abierto con los participantes.

La acción se suma a una serie de protestas recientes en Cancún en las que colectivos de víctimas, madres buscadoras y activistas han utilizado mantas, pancartas y bloqueos para exigir avances en investigaciones, procesos judiciales y atención a casos de desaparición y violencia. A principios de noviembre, integrantes del Colectivo de Madres Buscadoras de Quintana Roo y del Colectivo Feminista Xtabay bloquearon el acceso a la Zona Hotelera durante varios días, con mantas y pancartas, para exigir justicia y denunciar el incumplimiento de acuerdos.

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En redes sociales, la colocación de las mantas generó reacciones divididas, algunos usuarios expresaron apoyo a la protesta y a quienes la encabezaron, mientras otros la cuestionaron, la relacionaron con tiempos electorales o dudaron de su alcance.

También hubo comentarios que retomaron críticas previas contra la gobernadora, entre ellas señalamientos por viajes fuera del estado y por la situación de inseguridad en Quintana Roo, sin que esos señalamientos hayan sido probados en un proceso judicial. La protesta de este domingo no fue masiva.

Fue una acción simbólica, de un grupo pequeño, en un punto visible y ese tipo de acciones busca, sobre todo, llamar la atención sobre demandas que, según quienes protestan, no encuentran respuesta en las instituciones.