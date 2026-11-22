Un hombre de 44 años fue encontrado sin vida la mañana de este domingo en una habitación del hotel La Fleur, ubicado en la calle 64, entre 69 y 69-A, en el Centro de Mérida.

El hallazgo ocurrió cuando su pareja, una mujer de 45 años, ingresó al baño de la habitación y lo encontró inconsciente, por lo que solicitó ayuda a los servicios de emergencia.

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De acuerdo con el reporte, ambos llevaban varios años residiendo en el establecimiento y la noche anterior habían consumido bebidas alcohólicas antes de irse a dormir. Sin embargo, al despertar, la mujer se percató de que su pareja se encontraba tendida en el suelo.

Minutos después, paramédicos acudieron al hotel y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Tras lo ocurrido, elementos policiacos acordonaron el área y dieron aviso a las autoridades investigadoras.

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Personal correspondiente quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, no se han determinado las causas de la muerte.