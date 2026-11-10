Este es el precio oficial de los boletos para el Tecate Pal Norte 2027

La espera para los miles de fans han terminado, el Tecate Pal Norte 2027 ha confirmado los precios oficiales de su Abono Tempranero, la cual es su venta anticipada, la cual se pone en marcha antes de revelar el cartel oficial del evento.

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¿Cuál va a ser el precio para el Abono Tempranero del Tecate Pal Norte?

De acuerdo con la información revelada por los organizadores en sus redes sociales, los precios van de los 4 mil 820 a los 10 mil 105 pesos, los cuales cubren las tres jornadas del festival, las cuales se van a celebrar en el Parque Fundidora de Monterrey los días 26, 27 y 28 de marzo de 2027.

La preventa para poder comprar este Abono Tempranero, arranca el próximo viernes 13 de noviembre, hasta el momento, el evento es uno de los festivales más importantes de la música, por lo que ahora va a celebrar su decimoquinta edición.

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¿Cómo va a ser la preventa del Abono Tempranero?

Los boletos van a ser para los clientes de Hey Banco, quienes van a tener el acceso prioritario el 13 de noviembre en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, esto va a ser por medio de la plataforma de Ticketmaster.

La venta general va a ser el sábado 14 de noviembre, en punto de las 11:00 horas, por la misma plataforma hasta el momento no existe una fecha límite para poder comprar este abono.