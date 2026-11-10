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Profepa asegura 248 kilos de carne de venado y pecarí tras operativo en Yucatán

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Profepa asegura 248 kilos de carne de venado y pecarí tras operativo en Yucatán

El operativo se realiza en las zonas de influencia de Ría Lagartos y Dzilam de Bravo, donde las autoridades buscan combatir la cacería furtiva y proteger la fauna silvestre.

Por Redacción Por Esto!

10 de nov de 2026

1 min

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Profepa asegura 248 kilos de carne de venado y pecarí en Yucatán
Profepa asegura 248 kilos de carne de venado y pecarí en Yucatán / Especial

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 248 kilogramos de carne de fauna silvestre durante un operativo nocturno realizado en coordinación con la Guardia Nacional, luego de recibir diversas denuncias ciudadanas relacionadas con la cacería furtiva en Yucatán.

El operativo se llevó a cabo los días 29 y 30 de octubre en las zonas de influencia de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos y la Reserva Estatal de Dzilam de Bravo, con el objetivo de combatir el aprovechamiento ilegal de ejemplares de vida silvestre.

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Durante las diligencias, las autoridades inspeccionaron un vehículo en el que encontraron varias bolsas con carne congelada. Al revisar su contenido, identificaron 52 piezas que correspondían a 244 kilogramos de carne de venado cola blanca (Odocoileus virginianus) y cuatro kilogramos de pecarí de collar (Dicotyles tajacu).

De acuerdo con la Profepa, el aprovechamiento de ambas especies debe cumplir con las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre. Sin embargo, la persona que transportaba el producto no presentó documentación que acreditara su legal procedencia, por lo que las autoridades procedieron al aseguramiento de los 248 kilogramos.

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Tras el aseguramiento, la totalidad del producto fue trasladada a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS), ubicado en el municipio de Valladolid, donde quedó bajo depósito administrativo mediante el acta correspondiente.

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