Dani Flow desmiente que su salida de ‘La Mansión VIP’ fuera planeada y revela cuánto ganaba en el show

El cantante mexicano Dani Flow reapareció tras su sorpresivo abandono de la segunda temporada del reality show ‘La Mansión VIP’, el músico desmintió categóricamente las versiones que señalaban su salida como un montaje o que se tratará de algo pactado con la producción del show.

Durante una entrevista para el programa matutino ‘Sale el Sol’, el intérprete de música urbana abordó los motivos emocionales de su retiro. Aunado a esto; el músico compartió las cifras estipuladas en su contrato y el monto que iba a ganar por mantener dentro del reality show producido por HotSpanish.

Noticia Destacada ¿Qué pasó? La Mansión VIP supera a La Granja VIP por esta razón

¿Por qué Dani Flow abandonó ‘La Mansión VIP’?

De acuerdo con lo dicho por el artista, el músico aseguró que su renuncia no estaba acordada con la producción. "No soy tan buen actor como para fingir algo así, tampoco pensaba durar un mes, pero era cero planeado", declaró Dani Flow ante los cuestionamientos.

Oficialmente Dani Flow acaba de abandonar La Mansión VIP 😳 Morbo FLOP se va como la PEOR participación en la historia de los realities 😮‍💨 #LamansionVIP2 #LaMansionVip https://t.co/heeWPwA9wN — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) November 9, 2026

Dani explicó que la razón de su salida inmediata se debió a un colapso en su salud mental. "Estoy casi seguro que fue un cuadro de ansiedad", puntualizó, añadiendo que asistirá con su psicólogo para valorar lo sucedido. El reguetonero afirmó que firmó el contrato sin leerlo y que asumirá las consecuencias contractuales que correspondan por el abandono.

¿Cuánto le pagaban a Dani Flow por permanecer en el show?

Dani Flow desglosó el aspecto financiero tras su fugaz paso por la competencia digital. El artista aclaró que su contrato estipulaba un sueldo en ‘La Mansión VIP’ por 200 mil pesos semanales por permanecer en la casa. Tras esto, aclaró que el factor económico no influyó en su decisión ni de entrar ni de salir del programa.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal