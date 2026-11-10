Caen intensas precipitaciones por la tarde en Playa del Carmen

La presencia de un canal de baja presión sobre la zona litoral de Quintana Roo desencadenó intensas precipitaciones en Playa del Carmen, ocasionando la acumulación de agua pluvial en diversas vialidades, problemas en el tránsito vehicular y encharcamientos en distintos puntos del municipio.

El fenómeno meteorológico ha mantenido cielos nublados y lluvias de variables a intensas durante la jornada. De acuerdo con datos del Centro de Monitoreo y Alertamiento Temprano, las condiciones de inestabilidad climática continuarán en la región debido al constante flujo de humedad.

Ante el impacto de la tormenta en las calles y la red vial, las autoridades locales pusieron en marcha el denominado "Operativo Tormenta". Cuadrillas de Protección Civil, Bomberos y Servicios Públicos se desplegaron en la ciudad para llevar a cabo labores de desazolve de pozos, retiro de basura en alcantarillas y recorridos de supervisión en las zonas vulnerables a la acumulación de agua.

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El titular de Protección Civil, Darwin Covarrubias, confirmó el despliegue del personal en las calles para atender los reportes ciudadanos y liberar los puntos críticos de encharcamiento, mientras que unidades prehospitalarias y ambulancias permanecen distribuidas en la ciudad ante posibles accidentes viales derivados del piso mojado y la escasa visibilidad.

Por su parte, se ha hecho un llamado a los conductores y peatones a extremar precauciones al circular por las avenidas con mayor concentración de agua y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales sobre las condiciones meteorológicas.