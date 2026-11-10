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Yucatán / Mérida

Majo Aguilar en Mérida: anuncian nueva fecha para su concierto en La Plancha

La cantante Majo Aguilar se presentará el viernes 11 de diciembre, luego de que su espectáculo anterior fuera cancelado por una fuerte lluvia.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

10 de nov de 2026

1 min

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Majo Aguilar se presentará en Mérida como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz
Majo Aguilar se presentará en Mérida como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz / Especial

La cantante Majo Aguilar ya tiene nueva fecha para su concierto en Mérida, luego de que su presentación en el Gran Parque La Plancha fuera cancelada debido a una fuerte lluvia.

La Secretaría de Cultura y las Artes (Sedeculta) confirma que el espectáculo se realizará el próximo viernes 11 de diciembre, con acceso gratuito para el público.

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El concierto se llevará a cabo en el Anfiteatro del Parque La Plancha de Mérida, a partir de las 20:00 horas, donde los asistentes podrán disfrutar de la música de la intérprete de regional mexicano sin costo de entrada.

La presentación forma parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en coordinación con la Sedeculta, con la que se promueven actividades culturales y musicales de acceso libre.

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En esta nueva fecha, Majo Aguilar estará acompañada por la cantante yucateca Belle La Malixita, quien participó en el concurso nacional México Canta.

De esta manera, el público de Mérida tendrá una nueva oportunidad de disfrutar el espectáculo que quedó pendiente por las condiciones meteorológicas.

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