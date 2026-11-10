¡Trágico hallazgo! Va a buscar a su padre a la parcela y lo encuentra sin vida en Tenabo

Un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado sin vida la mañana de este martes en una parcela de naranja ubicada en la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Tenabo.

Noticia Destacada Detienen a motociclista con presuntas dosis de droga durante operativo en Sihochac, Champotón

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue realizado por su hijo, quien acudió al terreno para realizar sus actividades habituales. Al llegar, encontró a su padre tendido en el suelo, por lo que solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

El familiar habría señalado que desde la noche anterior no tenía noticias de su padre, por lo que acudió a buscarlo al predio donde acostumbraba trabajar.

Tras recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública de Tenabo se trasladaron al lugar y acordonaron el área. Al revisar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, se realizaron las diligencias correspondientes y el cuerpo fue trasladado para la práctica de la necropsia de ley, con el propósito de determinar las causas del fallecimiento.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

JGH