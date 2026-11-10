‘Huacho’ Díaz Mena inaugura la Rising Stars de la LMB con el lanzamiento de la primera bola en Mérida

El Parque “Kukulcán” se convirtió esta semana en la sede de la segunda edición de la Rising Stars de la Liga Mexicana de Beisbol, evento que reúne a las promesas jóvenes más destacadas del circuito veraniego en busca de consolidar su camino hacia el profesionalismo.

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La ceremonia inaugural fue encabezada este martes por el Gobernador de Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, quien realizó el tiro de la primera bola para dar arranque a las actividades de la competencia, donde participan los mejores prospectos de entre 15 y 20 años de edad pertenecientes a 13 organizaciones de la LMB.

En esta edición, el representativo de los Leones de Yucatán cuenta con la presencia de siete peloteros locales, entre los que destacan el serpentinero Fabrizio Ramírez, originario de Seyé, y el jugador de cuadro Eliazar Chan, nativo de Tekit.

El lanzador Fabrizio Ramírez cuenta ya con experiencia en el primer equipo de las fieras tras debutar el pasado 5 de agosto frente a los Guerreros de Oaxaca, además de integrarse a la pretemporada de los Jaguares de Nayarit en la Liga Mexicana del Pacífico. Por su parte, con apenas 15 años de edad, la primera base Eliazar Chan forma parte de la estructura melenuda desde 2024 y recientemente disputó con la Selección Mexicana el Mundial Sub-15.

El contingente yucateco lo complementan el patrullero Enrique Betancourt, el receptor Roberto González y los serpentineros Emiliano Ambrosio, Alejandro Hernández e Iram Briceño, todos ellos originarios de la capital yucateca. Asimismo, el cuerpo técnico cuenta con el respaldo del melenudo Santiago Huchim, quien integró el staff técnico nacional en la justa mundialista de la especialidad.

JGH