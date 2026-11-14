¿Quiénes son los hombres detenidos junto a Gabito Ballesteros?

La detención del cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros en Querétaro también involucró a otros cuatro hombres que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), luego de una intervención de elementos de la Policía Estatal en las instalaciones de la Feria Internacional Ganadera.

Los acompañantes del intérprete fueron identificados por la Fiscalía General de la República (FGR) únicamente con sus nombres de pila e iniciales, por lo que hasta el momento no se ha revelado públicamente su identidad completa ni el vínculo laboral o personal que mantienen con el artista.

De acuerdo con el comunicado oficial DPE/5198/2026, las cinco personas, incluido el cantante, quedaron bajo investigación por la posible comisión de delitos relacionados con la portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como desobediencia y resistencia de particulares.

¿Quiénes son los cuatro hombres detenidos junto a Gabito Ballesteros?

La FGR identificó a las personas puestas a disposición del Ministerio Público Federal como Gabriel “N”, Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N”.

El primero corresponde al nombre del cantante, cuyo nombre real es Gabriel Ballesteros Abril. Los otros cuatro hombres son:

Omar “N”: uno de los hombres que acompañaban al intérprete y que fue presentado ante el Ministerio Público Federal.

Jorge “N”: aparece entre las personas identificadas por la Fiscalía tras el operativo.

Flavio “N”: fue incluido en la lista oficial de los involucrados.

Jaime “N”: también quedó a disposición de las autoridades federales.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha proporcionado sus nombres completos, edades, fotografías ni antecedentes, tampoco ha confirmado si trabajan como escoltas, conductores o integrantes del equipo de producción del cantante.