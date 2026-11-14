Detienen a Gabito Ballesteros en Querétaro tras suspensión de su concierto en la Feria Ganadera 2026

El cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros fue detenido en Querétaro durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, luego del incidente registrado durante su presentación en la Feria Internacional Ganadera 2026, donde las autoridades suspendieron su espectáculo por presunta apología del delito.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el intérprete fue asegurado por elementos de la Policía Estatal a las 4:00 horas y quedó a disposición del Ministerio Público.

La ficha también señala que, al momento de la consulta, el cantante se encontraba en traslado a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque su detención ocurrió después de la cancelación de su presentación, el registro oficial no especifica el delito que se le atribuye ni establece expresamente que el procedimiento esté relacionado con las canciones interpretadas durante el concierto.

¿Por qué suspendieron el concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro?

El incidente comenzó durante la presentación del cantante en el Teatro del Pueblo de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, cuando personal de Inspección Municipal intervino por la presunta interpretación de canciones que no estaban contempladas en el repertorio previamente autorizado.

Noticia Destacada Autoridades de Jalisco aseguran 5 mdp a Los Alegres del Barranco

De acuerdo con el Comité Organizador, el artista había entregado una lista de temas para su revisión, en la que se excluyeron expresamente aquellos que pudieran contravenir las disposiciones contra la apología del delito.

Sin embargo, durante el espectáculo habría interpretado canciones fuera de ese listado. Después de una primera intervención de las autoridades, el cantante regresó al escenario y presuntamente volvió a incumplir las restricciones, por lo que se ordenó cancelar definitivamente el concierto.

Gabito Ballesteros denuncia uso de gas y traslado en grúa

Tras la suspensión del espectáculo, Gabito Ballesteros difundió una transmisión en vivo en sus redes sociales, en la que mostró parte del operativo de seguridad desplegado a las afueras del recinto.

Durante la grabación, el intérprete manifestó su inconformidad con la intervención de los elementos policiales y cuestionó los motivos por los que pretendían retirarlo del lugar.

También denunció que los uniformados utilizaron gas para obligarlo a salir de su vehículo y que posteriormente su camioneta fue enganchada por una grúa para trasladarla.

El cantante sostuvo que había cumplido con las condiciones establecidas para su presentación y cuestionó la actuación de las autoridades.

Ficha del Registro Nacional de Detrenciones sobree la detención de Gabito Ballesteros / Registro Nacional de Detenciones

¿Cuál es la situación legal de Gabito Ballesteros?

La aparición del nombre del cantante en el Registro Nacional de Detenciones confirma que fue asegurado durante la madrugada del sábado y puesto a disposición del Ministerio Público.

No obstante, hasta la información disponible al momento de esta publicación, las autoridades no habían precisado públicamente cuál es el motivo jurídico de su detención ni si existe alguna imputación formal en su contra.

El caso ocurre en medio de la aplicación de restricciones en Querétaro para espectáculos públicos que incluyan contenidos considerados como apología del delito, disposiciones que contemplan sanciones económicas y la suspensión de presentaciones.

IO