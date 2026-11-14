Asaltan con cuchillo una tienda Dunosusa en Playa del Carmen; amenazan a empleadas

Un sujeto con un cuchillo en mano asaltó una tienda de conveniencia en Playa del Carmen, amenazó a las empleadas y las obligó entregar el dinero de la caja registradora, una vez con botín huyó de la escena, no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo a los reportes preliminares, el atraco ocurrió en el establecimiento comercial Dunosusa situado sobre la avenida Constituyentes, entre las avenidas 100 y 105, en la colonia Ejidal donde las trabajadoras solicitaron apoyo de las autoridades tras ser amenazadas por el hampón.

De acuerdo a los primeros reportes, el sujeto entró al comercio como cualquier cliente, solamente que este llevaba un cuchillo y las amagó con el arma blanca, exigió el dinero producto del ventas del día.

Las víctimas relataron a la policía que ante el temor de ser atacadas entregaron el dinero, luego el asaltante abandonó el lugar.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al sitio al recibir el reporte, luego de entrevistarse con las empleadas y obtener las características, desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores, pero no lograron localizar al responsable.

Los oficiales invitaron a las víctimas acudir ante la ante la Fiscalía General de Quintana Roo para realizar la denuncia para realizar las investigaciones pertinentes.