FGR investiga a Gabito Ballesteros por presunta portación de arma de uso exclusivo del Ejército

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que inició una investigación contra cinco personas detenidas en las instalaciones de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, entre ellas Gabriel “N”, en el caso relacionado con el cantante de música regional mexicana Gabito Ballesteros.

A través de un comunicado, la dependencia informó que las indagatorias corresponden a la posible comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como desobediencia y resistencia de particulares.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado (IPH), elementos de la Policía Estatal pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a Gabriel “N”, Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N”, luego de una intervención realizada en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera.

¿Qué encontró la Policía durante la detención de Gabito Ballesteros?

La FGR detalló que, durante la intervención, los agentes observaron que cinco personas abordaron una camioneta en cuyo interior se encontraba un arma de fuego.

Tras la revisión, las autoridades localizaron y aseguraron una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos, objetos que quedaron a disposición de las instancias ministeriales para su análisis.

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La Fiscalía Federal en Querétaro, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del caso y establecer si existía una autorización legal para portar el arma localizada.

FGR determinará la situación jurídica de los cinco detenidos

La dependencia federal señaló que continuará con las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades y establecer la situación jurídica de las cinco personas presentadas ante el Ministerio Público Federal.

Este pronunciamiento aporta información sobre los motivos de la investigación federal, luego de que la detención de Gabito Ballesteros se diera a conocer tras los acontecimientos registrados durante la Feria Internacional Ganadera de Querétaro y la suspensión de su presentación musical.

La FGR también precisó que las personas mencionadas deben ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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