Dos motociclistas quedan gravemente heridos tras fuerte choque en Ciudad del Carmen

Dos hombres terminaron con lesiones de consideración y fueron trasladados de emergencia a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, luego de protagonizar un aparatoso accidente entre dos motocicletas en la entrada de la colonia Limonar, en Ciudad del Carmen.

El percance ocurrió sobre la avenida 10 de Julio, justo en el cruce con la calle 40, donde ambas unidades protagonizaron un fuerte encontronazo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar y las versiones de algunos testigos, uno de los involucrados circulaba a bordo de una motocicleta semiautomática de la marca Vento, con placas de circulación 22GYK9 del estado de Campeche.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a dos motociclistas lesionados tras el fuerte choque ocurrido en la entrada de la colonia Limonar, en Ciudad del Carmen.

Presuntamente, el conductor se encontraba en el estacionamiento de una tienda OXXO y, al intentar incorporarse a la calle 40, realizó una maniobra de vuelta en «U» para dirigirse hacia la colonia Manigua.

Sin embargo, al efectuar dicha maniobra, presuntamente no tomó las debidas precauciones y terminó atravesándose en el camino de otra motocicleta que circulaba sobre la avenida 10 de Julio.

Se trataba de una motoneta de la marca Italika, en colores gris con azul, conducida por un hombre identificado como José, quien aparentemente transitaba con preferencia de paso y terminó impactándose de frente contra la primera unidad.

El encontronazo fue de tal magnitud que ambas motocicletas salieron proyectadas en diferentes direcciones, mientras sus conductores terminaron tendidos sobre el pavimento con diversas lesiones.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a dos motociclistas lesionados tras el fuerte choque ocurrido en la entrada de la colonia Limonar, en Ciudad del Carmen.

La escena generó preocupación entre las personas que se encontraban cerca del establecimiento y quienes presenciaron el momento posterior al accidente.

Uno de los lesionados, un hombre adulto, presentó una probable fractura en el pie izquierdo, mientras que el otro motociclista sufrió una herida penetrante en la cabeza, además de presentar sangrado en uno de los oídos.

Debido a la naturaleza de las lesiones, se solicitó la intervención de los servicios de emergencia para brindarles atención prehospitalaria.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron a los dos hombres, les proporcionaron los primeros auxilios y posteriormente los trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Ambos fueron llevados bajo custodia policial, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

En tanto, elementos policiacos tomaron conocimiento de los hechos y aseguraron el área, mientras que las dos motocicletas permanecieron en el lugar a disposición de las autoridades, con la finalidad de ser trasladadas al corralón municipal.

Los daños materiales también serían considerados dentro de las investigaciones.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a dos motociclistas lesionados tras el fuerte choque ocurrido en la entrada de la colonia Limonar, en Ciudad del Carmen.

Finalmente, el caso sería turnado ante la Fiscalía General del Estado de Campeche, instancia que se encargaría de realizar las investigaciones correspondientes, determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades por las lesiones y los daños ocasionados.

Mientras tanto, se esperaba que los involucrados pudieran llegar a un acuerdo conforme al procedimiento legal correspondiente.