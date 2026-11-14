Detienen en Jalisco a presunto operador de Los R relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

La detención de Miguel Ángel Rodríguez Aravizo, identificado con los alias de Diego y Mike, se habría registrado este sábado 14 de noviembre en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo de autoridades federales.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes federales a un meedio nacional, el detenido sería un presunto operador logístico de Los R y estaría relacionado con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

La información se encuentra en desarrollo y hasta el momento se espera la confirmación oficial de las autoridades sobre la identidad del detenido, los motivos de su captura y sus posibles vínculos con el crimen organizado.

Reportan enfrentamiento durante operativo en Atotonilco el Alto

Los primeros reportes indican que el despliegue de seguridad se realizó en la localidad de Milpillas. Alrededor de las 15:55 horas, el sistema C-5 recibió el aviso de un enfrentamiento armado en esa zona.

Según las fuentes consultadas, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) solicitó apoyo para concretar la detención de un objetivo identificado como prioritario. Durante el operativo, elementos de seguridad reportaron haber disparado contra civiles que presuntamente portaban armas de fuego.

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Los informes preliminares señalan que una persona fue detenida, identificada como Miguel Ángel Rodríguez Aravizo, mientras que otra habría sido neutralizada durante la intervención. Este último hecho también está pendiente de información oficial.

¿Quién es Miguel Ángel Rodríguez Aravizo, alias Diego o Mike?

De acuerdo con las fuentes federales, Rodríguez Aravizo sería un operador logístico de Los R, además de presuntamente encabezar actividades de esa organización criminal en la zona comprendida entre Zapotlanejo, Jalisco, y Uruapan, Michoacán.

También se le atribuiría una posible relación con el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial que permita establecer su responsabilidad en ese crimen.

La captura habría ocurrido durante trabajos de reconocimiento en la región, en los que participaron elementos de seguridad y personal de Protección Civil, respaldados por distintos grupos de protección.

Detención ocurre tras enfrentamiento en la misma región

El operativo se realizó dos días después de otro episodio de violencia en la zona, relacionado con Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, identificado como El 8 y señalado como supuesto ahijado de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

De acuerdo con los reportes, este hombre habría escapado tras un enfrentamiento armado con integrantes del Ejército en la misma región.

Por ahora, las autoridades no han difundido un posicionamiento oficial que confirme los detalles de la captura de Rodríguez Aravizo ni su presunta relación con Los R y el asesinato de Carlos Manzo. Se espera que las dependencias federales proporcionen información adicional sobre el resultado del operativo.

IO