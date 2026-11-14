Jamaica vence 3-2 a México: el Tricolor de Rafa Márquez cae en Kingston y buscará remontar en casa

La Selección Mexicana sufrió una dolorosa derrota este sábado 14 de noviembre al caer 3-2 ante Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027.

El equipo dirigido por Rafael Márquez tuvo una noche complicada en el Estadio Nacional de Kingston, donde llegó a estar abajo por tres anotaciones antes de reaccionar en la segunda mitad.

El encuentro representó la primera prueba oficial de Rafa Márquez al frente del Tricolor en una competencia internacional y terminó con un resultado que obliga a México a buscar la remontada en el partido de vuelta, programado para el próximo martes 17 de noviembre en Monterrey.

Así fue la crónica del Jamaica vs México

El marcador final fue Jamaica 3-2 México. Los Reggae Boyz aprovecharon los errores defensivos del conjunto mexicano y consiguieron una ventaja que parecía definitiva, aunque dos anotaciones del Tricolor en la parte complementaria mantuvieron abierta la eliminatoria.

Renaldo Cephas fue uno de los protagonistas del encuentro, mientras que Richard King también apareció en el marcador desde el punto penal. Por México, Gilberto Mora y Julián Quiñones marcaron los goles que evitaron una derrota más amplia.

Durante el primer tiempo, México tuvo oportunidades para acercarse en el marcador, pero no consiguió concretar sus llegadas y se marchó al descanso con una desventaja importante.

Termina el partido en Kingston. ⚽️ Quedan 90 minutos y lucharemos hasta el último segundo. ¡Nos vemos en Monterrey! 🇲🇽 Cuartos de Final Ida | @CNationsLeague https://t.co/eB8MkbRoHb — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 15, 2026

En la segunda mitad, los Reggae Boyz mantuvieron la presión y consiguieron aumentar su ventaja. Posteriormente, Richard King convirtió desde el punto penal para colocar el marcador 3-0 y complicar todavía más el panorama para los dirigidos por Rafael Márquez.

Cuando parecía que México no encontraría la manera de responder, Gilberto Mora apareció al minuto 70 para marcar el primer tanto del conjunto nacional y colocar el 3-1 en el marcador.

La anotación devolvió cierta esperanza al equipo mexicano, que comenzó a buscar con mayor insistencia el arco rival.

Posteriormente, Julián Quiñones consiguió marcar desde el punto penal y acercó al Tricolor con el 3-2. El tanto permitió que México terminara el encuentro con una diferencia mínima y mantuviera posibilidades de cambiar el rumbo de la eliminatoria en territorio nacional.

Pese a los intentos por conseguir el empate, el marcador ya no se movió y Jamaica terminó llevándose la victoria en Kingston.