Gorillaz cerró la primera jornada del festival ante más de 72 mil asistentes. Su vocalista, Damon Albarn, protagonizó varios momentos que rápidamente llamaron la atención en redes sociales, entre ellos un mensaje sobre México y un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El vocalista del proyecto, se acercó al público, tomó una bandera de Palestina que le entregó uno de los asistentes y compartió un mensaje sobre el espíritu de México que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la presentación.

Albarn expresó su admiración por México y destacó el espíritu revolucionario del país. También hizo referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque aclaró que no conocía demasiado sobre ella.

El músico señaló que le parecía importante que la mandataria hubiera viajado en clase económica durante su reciente traslado a China para participar en la cumbre APEC 2026.

El comentario hizo referencia al vuelo comercial que Sheinbaum tomó para llegar a Shenzhen, una decisión que también había generado conversación en medios y redes sociales.

La intervención del cantante ocurrió después de que recibiera y ondeara brevemente una bandera de Palestina que le entregó un asistente. Los videos de ambos momentos comenzaron a circular en plataformas digitales durante la madrugada del sábado.

Johnny Marr, Trueno y Luisa Almaguer acompañaron a Gorillaz

La presentación también contó con invitados especiales que sorprendieron a los seguidores de la agrupación. Johnny Marr, reconocido por su trayectoria con The Smiths, se sumó a diferentes momentos del concierto. La cantante mexicana Luisa Almaguer participó en “Latin Simone (¿Qué pasa contigo?)”, mientras que el rapero argentino Trueno apareció durante “The Manifesto” y participó en el cierre con “Clint Eastwood”. El repertorio incluyó canciones representativas de distintas etapas de Gorillaz, entre ellas “19-2000”, “Tomorrow Comes Today”, “On Melancholy Hill”, “Feel Good Inc.” y “Clint Eastwood”.