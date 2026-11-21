Un hombre adulto resultó lesionado luego de protagonizar un accidente de tránsito cuando circulaba a bordo de una motocicleta por calles de la colonia Tila, en Ciudad del Carmen. El percance ocurrió en el cruce de la calle 33 por 48, donde la colisión dejó daños materiales y provocó complicaciones momentáneas a la circulación vehicular.

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De acuerdo con los primeros datos, el conductor de un automóvil Suzuki, color azul, avanzaba sobre la calle 33 con dirección al centro de la ciudad y, al llegar a la intersección con la calle 48, se produjo el impacto contra una motocicleta Italika, color negro, que presuntamente cruzó sin tomar las debidas precauciones. La unidad de dos ruedas terminó con daños en su parte frontal.

Tras la colisión, el motociclista salió proyectado y cayó sobre el pavimento, donde presentó lesiones en la pierna izquierda. Ante la situación, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y realizar una valoración de su estado de salud.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención prehospitalaria. / Israel Lozano

Sin embargo, pese a las lesiones que presentaba, el hombre decidió no aceptar el traslado a un hospital y descendió de la ambulancia, al manifestar que buscaría llegar a un acuerdo con el conductor del automóvil para la reparación de los daños ocasionados durante el accidente.

Por su parte, el automovilista activó su seguro para atender la situación mediante las respectivas aseguradoras. Mientras se realizaban las diligencias, ambas unidades permanecieron parcialmente atravesadas sobre uno de los carriles, generando tráfico lento en el sector. Finalmente, trascendió que los involucrados habrían llegado a un acuerdo, por lo que se retiraron del lugar.

JGH