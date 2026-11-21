Un hombre identificado como Daniel Ch. C. fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, luego de ser señalado de agredir físicamente a su propio padre en un predio de la colonia Miguel Hidalgo, en el municipio de Akil, Yucatán.

Noticia Destacada INE alista elecciones de 2027 en Yucatán; seleccionará a 400 supervisores y capacitadores

De acuerdo con las investigaciones integradas en la causa penal 120/2026, los hechos ocurrieron en un terreno de terracería donde había plantaciones de plátano y se encontraba la víctima. En ese lugar, el acusado presuntamente ejerció actos de violencia contra su progenitor y lo golpeó en la cabeza y el ojo derecho.

Las lesiones ocasionadas tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en peligro la vida, según los datos presentados durante el proceso. Tras la agresión, el señalado fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Akil.

Posteriormente, durante una audiencia realizada en el Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito Judicial, con sede en Tekax, la Fiscalía General del Estado de Yucatán, FGE, presentó los elementos para sustentar la acusación.

La jueza de Control determinó vincularlo a proceso por el delito de violencia familiar y concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Además, Daniel Ch. C. permanecerá en prisión preventiva justificada durante el tiempo que dure el proceso penal, como parte de las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.

JGH