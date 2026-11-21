El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, anunció que el próximo lunes 23 de noviembre de 2026 sostendrá una reunión con autoridades de China en Beijing, con el objetivo de abordar la relación comercial bilateral y buscar mecanismos para reducir el desequilibrio entre las exportaciones de ambos países.

A través de un video difundido en su cuenta de X, el funcionario explicó que uno de los principales asuntos será la diferencia entre los productos que México compra a China y los que consigue vender en ese mercado.

“Ellos nos exportan a México 12 veces más de lo que nosotros les exportamos a ellos”, señaló Ebrard.

México buscará un comercio más equilibrado con China

El titular de Economía explicó que el desequilibrio comercial responde, en parte, a regulaciones que dificultan el acceso de productos mexicanos al mercado chino.

Sin embargo, reconoció que México también necesita incrementar sus esfuerzos para fortalecer su presencia comercial en ese país.

Noticia Destacada APEC 2026: Presidenta Sheinbaum se reúne en Shenzhen con su homólogo de Vietnam, Tô Lâm

Ebrard adelantó que estos asuntos formarán parte del diálogo con sus contrapartes chinas, aunque no precisó los acuerdos específicos que podrían alcanzarse.

Ebrard destaca desarrollo industrial y tecnológico de China

Durante su mensaje desde Beijing, el secretario también se refirió al crecimiento económico de China, particularmente a su desarrollo manufacturero y tecnológico durante las últimas cinco décadas.

Destacó que el país asiático logró consolidarse como una potencia industrial mediante inversiones en educación, universidades y nuevas empresas.

Desde Beijing , capital de la República Popular China , preparando reunión de trabajo el lunes con mi contraparte : https://t.co/x4dIYaTuj3 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 21, 2026

El funcionario consideró que México puede identificar experiencias útiles para impulsar su propio desarrollo productivo y tecnológico.

Finalmente, Marcelo Ebrard expresó su expectativa de que la reunión del lunes permita iniciar una nueva etapa en la relación comercial entre México y China.

Por ahora, no se han anunciado compromisos concretos, por lo que los resultados dependerán de las conversaciones previstas para el 23 de noviembre.

IO