De las 140 playas monitoreadas por el Semáforo del Sargazo en Quintana Roo, el 96.4 por ciento tiene presencia del alga, mientras que el 7.1 por ciento registra niveles abundantes o excesivos, principalmente en la zona sur del estado.

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En tanto, bañistas locales y nacionales disfrutaron de las condiciones óptimas de algunas playas, como Delfines, donde la arena luce sin sargazo, las olas se mantienen tranquilas y se registra una mayor afluencia de paseantes que en días previos.

El Mapa Semáforo del Sargazo, elaborado por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) y la Red de Monitoreo del Sargazo, con contenido técnico del hidrobiólogo Esteban Jesús Amaro Mauricio, monitoreó 140 playas en todo Quintana Roo.

Nueve playas presentan niveles moderados, siete abundantes y tres excesivos. / Rodolfo Flores

De estas, solo cinco están libres de sargazo, 116 presentan niveles bajos, nueve moderados, siete abundantes y tres excesivos; estas últimas se encuentran básicamente en la zona sur de Quintana Roo.

Asimismo, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) advirtió que algunas playas del estado pierden hasta 14 metros de arena al año. En la zona de Dreams Sands, en la misma Zona Hotelera, los estudios registran pérdidas de hasta 5.86 metros por año.

Existe un proyecto con autorización federal para restaurar 33.5 kilómetros de litoral, de los cuales 12.85 kilómetros corresponden únicamente a Cancún, pero todavía no tiene fecha de inicio. Está pendiente que se convoque al Comité de Recuperación de Playas para definir el financiamiento. Mientras tanto, Playa Coral sigue perdiendo arena.

En Playa Coral llegó sargazo en cantidades excesivas durante septiembre, octubre y principios de noviembre. Para limpiar el alga, se retira arena junto con ella.

El oleaje se lleva más arena, deja las raíces al aire y provoca que las palmeras se caigan. Sin palmeras ni duna, la siguiente marejada arrastra todavía más arena de Playa Coral, como ocurrió en septiembre, octubre y principios de noviembre. Para limpiar el sargazo, se retira arena junto con el alga, explicó en su momento el titular de la SEMA, Óscar Rébora Aguilera.

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Para los trabajadores de Servicios Públicos Municipales, Baltazar e Israel, quienes laboraban este sábado en Playa Coral, el problema es que cada vez se pierde más superficie de playa. El oleaje del mar llega hasta la tercera fila de palmeras cocoteras, cuyas raíces están expuestas y algunas ya se encuentran dentro del mar.

“Los bañistas no vienen a nadar, solo a disfrutar la zona, porque ya casi no hay playa”, comentaron.

JGH