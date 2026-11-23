A dos décadas del ataque armado que terminó con la vida del cantante Valentín Elizalde en Reynosa, Tamaulipas, el expediente judicial sobre su homicidio ocurrido el 25 de noviembre de 2006, permanece formalmente abierto y sin sentencias condenatorias específicas por su ejecución.

Fue durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006, tras concluir su presentación en el palenque de la Expo-Feria,que la camioneta en la que viajaba el intérprete de 27 años fue interceptada por hombres armados mismos que abrieron fuego y terminaron con la vida del artista, su representante Mario Mendoza y su chofer Reynaldo Ballesteros.

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¿Cómo quedó el caso del asesinato de Valentín Elizalde?

La principal línea de investigación seguida por las autoridades mexicanas vinculó el crimen con el grupo delictivo Los Zetas, entonces brazo armado del Cártel del Golfo. De acuerdo con las indagatorias de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), el móvil del ataque habría sido una represalia luego de que Elizalde interpretará el tema "A mis enemigos", considerado una provocación directa en su territorio.

En cuanto a los presuntos responsables, en marzo de 2008 las autoridades federales detuvieron en Veracruz a Raúl Hernández Barrón, alias "El Flander I", exmilitar e integrante de Los Zetas, a quien señalaron como uno de los participantes materiales en el atentado. Sin embargo, Hernández Barrón fue puesto en libertad tiempo después y, en julio de 2014, se reportó extraoficialmente su fallecimiento.

Por otro lado, diversas versiones periodísticas y testimoniales apuntaron durante años hacia Jaime González Durán, alias "El Hummer", líder regional y fundador de Los Zetas en Reynosa, como presunto autor intelectual de la orden de ejecución. A pesar de los señalamientos públicos, nunca fue procesado penalmente por el homicidio.

A 20 años de los hechos, el caso ha cobrado nueva relevancia pública tras el estreno en noviembre de 2026 de la serie documental ‘Valentín: La muerte del Gallo de Oro’, además de las recientes declaraciones de los hermanos del cantante sobre la existencia de un peritaje técnico alterno resguardado por su madre, Camila Valencia.

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