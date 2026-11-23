A partir de este jueves 26 de noviembre se volverá más caro cruzar a Isla Mujeres al anunciar la naviera Ultramar ajuste de 37.58 por ciento, al pasar de 290 a 399 pesos los boletos sencillos para el turismo en la ruta a Puerto Juárez y para los quintanarroneses de 100 a 125 pesos, 25%. Para los niños en estos conceptos subieron igual, pasó de 66 a 88 pesos, 33.3%, y de 220 a 320, 45.45%.

Esto complicará más la situación para los hoteles familiares que ya presentaban baja ocupación, sus clientes han expuesto que el destino se ha vuelto caro para el turismo nacional y con este anuncio anticipan que podría afectar más las reservaciones, incluso para el extranjero, según las familias Magaña y Martínez, dueños de inmuebles en el Centro histórico.

Aunque se mantiene la tarifa residente a 55 pesos por boleto sencillo, ya teme la gente local que el año siguiente aplique también su ajuste la naviera, bajo el argumento de incremento del combustible y otros aditamentos.

Esta actualización, señaló la naviera, a través de un aviso en las taquillas, responde a la necesidad de mantener operativo el servicio frente a la evolución de los costos asociados a la actividad marítima.

“Entre los que destacan el combustible, mantenimiento preventivo y correctivo de las embarcaciones, refacciones, equipamiento especializado, infraestructura operativa y demás recursos indispensables para garantizar la continuidad de nuestras operaciones”.

Noticia Destacada De Quintana Roo a Veracruz: campesino peregrina solo en bicicleta para agradecer sus cosechas

También en Cozumel se aplicará el incremento para quintanarroenses, pasará de 190 a 250 pesos, alza de 31.57%; al menor, de 120 a 150, 25%; al turista, de 320 a 420 pesos, 31.25%; al menor, 240 a 357, 48.75%.

En primera clase de 380 a 450 pesos, alza de18.42% tanto para el adulto como para el menor. También este tipo de servicio se incorpora en Isla Mujeres para esta ocasión con 450 pesos.

Algunos usuarios consideraron injusto el incremento, de excesivo y solicitaron la intervención del gobierno federal para evaluar la situación para introducir servicio alterno para los trabajadores para ambas islas, incluyendo Holbox, en donde también es elevado el costo de traslado, comentó Javier Cab.

Recordó que del 2020 a la fecha se ha triplicado el precio de los boletos de Ultramar cuando el combustible no subir más de 30 por ciento en muchos de los casos, demás la naviera no presenta déficit de ocupación de asientos, al contrario, tiene un promedio de ocupación del 80 por ciento, al punto en horas pico tiene un cupo al tope.

“Además la empresa, como dominante en la ruta, no respeta sus horarios, es tiempo que el gobierno federal haga un estudio serio para evaluar la solicitud de la clase obrera de introducir servicio alterno en la ruta a Puerto Juárez y de carga en Punta Sam”, solicitó.