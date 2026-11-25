Luego de su deportación a España y su eventual extradicción a México por varios delitos, Inés Gómez Mont recibió el apoyo de su amiga, la conductora Galilea Montijo.

Y es que después de que durante años guardó silencio y evitó cualquier cuestionamiento por su relación con la esposa de Víctor Álvarez Puga, la presentadora de La Casa de los Famosos y Hoy habló de que la exconductora de Ventaneando fue puesta en libertad.

Y aunque aseguró no tener contacto reciente ni conocer su paradero exacto, Montijo reconoció que sí le gustaría volver a comunicarse con ella.

"Siempre, con las amigas, siempre", dejando claro que su afecto hacia ella y sus hijos sigue firme.

⭕🗣️ ¿Busca retomar la comunicación con Inés Gómez Mont? Galilea Montijo aseguró desconocer los detalles de su situación, pero dejó claro que le gustaría estar en contacto con su amiga. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/CNCqlesQgF — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 25, 2026

¿Qué pasó con Inés Gómez Mont tras ser puesta en libertad en Estados Unidos?

Inés Gómez Mont permaneció casi cuatro semanas en un centro migratorio de Florida tras ser detenida el 30 de octubre, hasta que pagó una fianza y aceptó salir voluntariamente el 23 de noviembre

Por tal motivo, el gobierno mexicano confirmó este miércoles 25 de noviembre que la exconductora fue enviada a España, país del que también posee nacionalidad, motivo por el cual México ya solicitó su extradición a las autoridades españolas.