La Secretaría de Marina (Semar) informó que representantes de las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos sostuvieron una reunión de coordinación militar en Colorado Springs, Colorado, con el objetivo de fortalecer sus capacidades logísticas y mejorar la cooperación bilateral.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la dependencia detalló que el encuentro se realizó los días 3 y 4 de noviembre de 2026, en el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR).

En la reunión participaron integrantes de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional de México, así como representantes del Comando Norte de Estados Unidos y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD).

¿Qué acordaron México y Estados Unidos en la reunión militar?

La Semar explicó que la denominada Sesión Ejecutiva de la Junta de Coordinación Logística tuvo como propósito fortalecer las capacidades de ambas naciones en materia de logística militar.

Los representantes analizaron mecanismos para mejorar la preparación de sus instituciones y ampliar la compatibilidad operativa entre las Fuerzas Armadas mexicanas y estadounidenses.

Noticia Destacada México y Estados Unidos realizan ejercicio militar Amalgam Eagle 2026 con vuelos reales en la frontera

El encuentro tuvo lugar en instalaciones de la Guardia Nacional de Colorado Springs, en Estados Unidos.

Marina destaca respeto a la soberanía de México en cooperación con EU

La Secretaría de Marina señaló que las actividades de coordinación se desarrollaron bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos.

La dependencia destacó que estos principios forman parte de los mecanismos de cooperación militar establecidos entre ambos países.

En el marco de la Mesa Redonda de Cooperación Bilateral Militar (BMCR) entre México y E.U.A., el 3 y 4 de noviembre de 2026, integrantes de las Secretarías de Marina de México y de la Defensa Nacional, así como del Comando Norte y del Comando de Defensa Aero Espacial de América del Norte (NORAD) de los E.U.A., participaron en la “Sesión Ejecutiva de la Junta de Coordinación Logística”, en las instalaciones de la Guardia Nacional de Colorado Springs, Colorado, E.U.A. Esta actividad tuvo como propósito fortalecer las capacidades logísticas, mejorar la preparación y ampliar la compatibilidad operativa entre ambos países, bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos. — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 25, 2026

En su publicación, la Semar no informó sobre nuevos acuerdos de despliegue de tropas ni operaciones conjuntas específicas, sino que centró los resultados del encuentro en el fortalecimiento de la preparación y las capacidades logísticas de las instituciones participantes.

IO