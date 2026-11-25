Un bebé nació a bordo de una ambulancia con el apoyo de paramédicos de la Policía Municipal de Hunucmá, luego de que su madre entrara en la etapa final del trabajo de parto durante su traslado a un hospital de Mérida.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando socorristas de la corporación, a bordo de la unidad 21-A, acudieron a un llamado de emergencia para auxiliar a una mujer que requería ser trasladada a un nosocomio, debido a que había comenzado con labores de parto.

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Sin embargo, a mitad del trayecto, los paramédicos tuvieron que detener la unidad al percatarse de que el nacimiento era inminente, por lo que de inmediato pusieron en práctica sus conocimientos y brindaron asistencia a la futura madre.

Gracias a su intervención, el bebé nació en buenas condiciones de salud y con un vigoroso llanto, para alegría de su mamá, sus familiares y los propios rescatistas que le prestaron auxilio. Una vez concluida la atención del parto, los elementos continuaron el traslado para llevar a la madre y al recién nacido a un hospital, donde recibirían la valoración médica correspondiente.

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La oportuna intervención de los socorristas permitió que el recién nacido recibiera sus primeras atenciones en condiciones seguras, hecho que convirtió un servicio de emergencia en una experiencia especial para los elementos municipales.