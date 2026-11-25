Pese a que inicialmente manifestó su desacuerdo con la suspensión de clases en el Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche, que mantiene sin actividades escolares a casi 11 mil alumnos, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Cobacam expresó su respaldo y solidaridad con los trabajadores del SUTCOBACAM, quienes desde el pasado lunes mantienen una huelga para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

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El secretario general del SITCOBACAM, Nicolás Guzmán Vázquez, respaldó la lucha encabezada por la secretaria general del SUTCOBACAM, Ana Isabel May Cardeña, quien sostiene que las autoridades incumplieron acuerdos firmados ante el Juzgado Laboral, entre ellos el pago del incremento salarial correspondiente a los trabajadores.

El sindicato minoritario reconoció el derecho de huelga como una herramienta legítima y constitucional para que los trabajadores exijan el respeto a sus condiciones laborales. Asimismo, manifestó su preocupación por las dificultades administrativas y presupuestales que enfrenta el sector educativo, aunque sostuvo que estas no deben convertirse en un obstáculo para garantizar los derechos establecidos en los Contratos Colectivos de Trabajo.

El paro laboral mantiene sin actividades escolares a casi 11 mil alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche. / Alejandro Balan

Guzmán Vázquez hizo un llamado a las autoridades del Cobacam y al Gobierno del Estado para privilegiar el diálogo, mostrar voluntad política y construir acuerdos que permitan atender las demandas de los huelguistas, a fin de alcanzar una solución que garantice la estabilidad laboral y el fortalecimiento de la Educación Media Superior.

El SITCOBACAM reiteró que la defensa de los derechos de los trabajadores y el compromiso con la educación pública no son objetivos opuestos, por lo que manifestó su respaldo al SUTCOBACAM y a su dirigencia en la exigencia de mejores condiciones laborales.

El pronunciamiento representa un nuevo respaldo sindical al movimiento de huelga, cuya continuidad mantiene interrumpidas las actividades escolares.

JGH