Luego de tres años de trabajo organizativo, 15 apicultores de Kantunilkín y diversas comunidades de Quintana Roo constituyeron formalmente la Asociación Ganadera Local Especializada en Apicultura “Meyajoobo Le Kaaboobo de Quintana Roo”, durante su primera asamblea constitutiva.

La reunión se llevó a cabo este 25 de noviembre de 2026 en las instalaciones de la expo feria ganadera, ubicada en la colonia Expo, con la presencia de un notario público, representantes de la Asociación Ganadera de Quintana Roo y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe).

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Durante la asamblea se eligió a los integrantes de la primera mesa directiva, que quedó encabezada por Juan Bautista Castro Loría como presidente. La secretaría estará a cargo de René Filiberto Cha Palam; la tesorería, de Martiniano Cauich Suaste, mientras que Demetrio Canche Chi y Vicente Sulub Chuc ocuparán los cargos de primer y segundo vocal, respectivamente.

Asimismo, se integró el consejo de vigilancia, cuya presidencia quedó en manos de José Wilber Hau Batún, con Idelfonso Camal B. como secretario y Honorio Moo Canche como vocal.

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Como representantes de la agrupación ante la Unión Ganadera fueron designados Juan Bautista Castro Loría, como delegado propietario, y René Filiberto Cha Palam, como suplente.

Con esta constitución formal, los productores concretaron un proceso de organización que se extendió durante tres años y que permitió reunir a 15 apicultores para conformar una agrupación especializada en esta actividad en Quintana Roo.