Christian Nodal muestra su nuevo tatuaje relacionado al símbolo de la familia Aguilar

El cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, volvió a generar conversación tras mostrar públicamente nuevos tatuajes dedicados a la familia Aguilar. El artista mostró que ahora lleva en su mano izquierda el fierro de herrar de El Soyate; la hacienda de su familia de su esposa.

El gesto de Nodal coincide con la gira de conciertos de la dinastía Aguilar en Aguascalientes, estado en donde el intérprete compartió escenario con su suegro, Pepe Aguilar, y fue en este momento en donde el músico mostró al mundo su nuevo tatuaje en la mano izquierda.

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Pepe Aguilar explica el significado de El Soyate; nuevo tatuaje de Nodal

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, Nodal se tatuó en la mano izquierda el símbolo representativo del Rancho "El Soyate"; la emblemática propiedad de la dinastía Aguilar ubicada en Tayahua, Zacatecas. Este gesto marca la relación entre Christian Nodal y la familia Aguilar.

El mismo Pepe Aguilar explicó el origen del símbolo, según lo mencionado en una publicación de la creadora de contenido Jacqueline Martínez, de la cuenta Chamonic; el líder de la familia explicó este signo.

Pepe Aguilar explica el significado de El Soyate. / Facebook: Pepe Aguilar

El propio Pepe Aguilar explica el origen del símbolo, de acuerdo con una publicación de la creadora de contenido Jacqueline Martínez, de la cuenta Chamonic. “Es una versión estilizada del fierro de herrar de mi abuelo y mi padre”, dice Aguilar sobre el diseño.