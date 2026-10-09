Ángela Aguilar festeja su cumpleaños con Christian Nodal en familia y un menú de nueve tiempos

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños número 23 con una cena privada en la que los detalles de lujo destacaron tanto como el menú. La cantante estuvo acompañada por su esposo, Christian Nodal, y familiares, entre ellos su hermano Leonardo Aguilar, quien compartió imágenes del festejo en sus historias de Instagram el jueves 8 de octubre.

La celebración estuvo ambientada en tonos rosa y magenta, con flores, velas y vajilla en colores coordinados. Uno de los detalles más llamativos fue una proyección luminosa con las iniciales de la cantante y la frase “23 Birthday”, que sirvió como fondo para las fotografías de la noche.

El mensaje de amor de Nodal a su esposa

¿Qué comió Ángela Aguilar en su cumpleaños 23?

Uno de los protagonistas de la celebración fue el menú de nueve tiempos, que combinó ingredientes de alto costo con platillos de inspiración internacional. De acuerdo con la carta compartida por Leonardo Aguilar, la cena comenzó con una barra de caviar, uno de los productos más exclusivos de la gastronomía.

El recorrido continuó con lobster rolls, una preparación de la costa noreste de Estados Unidos que consiste en pan relleno de langosta. La propuesta también incluyó opciones inspiradas en la cocina japonesa, como crispy rice con spicy tuna, elaborado con arroz crujiente y atún picante, además de yellowtail con jalapeño, preparado con finas láminas de pez limón.

Entre los platillos principales destacaron los wagyu sliders, pequeñas hamburguesas hechas con carne wagyu, reconocida por su característico marmoleado de grasa. La carta también incluyó nuggets de pollo, papas a la francesa, ensalada César y una barra de postres variados.

La presentación de los alimentos siguió la estética de la fiesta: incluso los palillos chinos tenían detalles en rosa. Aunque no se dio a conocer el costo total del banquete, la selección de ingredientes y la variedad de preparaciones dieron a la cena un carácter exclusivo.

Así fue el look de Ángela Aguilar para su cumpleaños

Para la ocasión, Ángela Aguilar eligió un estilo que combinó con la decoración de la celebración. En las imágenes difundidas por su hermano apareció con el cabello suelto y peinado en ondas, labial rojo, delineado marcado, aretes largos con piedras blancas y una blusa en tono rosa intenso.

La cantante también lució varios anillos, incluido su anillo de casada, mientras posaba junto a Leonardo frente al fondo decorativo de su cumpleaños. Las fotografías permitieron conocer parte de la celebración, aunque no se precisó si la reunión tuvo lugar en una residencia privada o en un salón contratado.

Por su parte, Christian Nodal también dedicó unas palabras a su esposa a través de redes sociales. El cantante publicó una felicitación en la que expresó su amor y sus buenos deseos para la intérprete, acompañada por la canción “Mañanitas Tapatías”, de Pepe Aguilar.

De un pastel con fresas a una cena de alta cocina: así han cambiado sus cumpleaños

Los festejos de Ángela Aguilar han tenido distintos estilos a lo largo de los últimos años. En 2023, cuando cumplió 20 años, compartió imágenes de una celebración más sencilla, con un pastel blanco decorado con fresas y el número 20 en dorado. Para esa ocasión llevó un vestido blanco y una diadema con la leyenda “Birthday girl”.

En aquel momento, algunas fotografías despertaron rumores sobre una posible relación con el entonces jugador de la NFL Josh Ball, luego de que usuarios señalaran la presencia del brazo de un hombre junto al pastel y una felicitación que el deportista publicó en redes sociales.

Un año después, en 2024, el cumpleaños tuvo un escenario distinto. Christian Nodal la sorprendió durante las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, con cientos de rosas rojas, pirotecnia y un templete circular. La cantante incluso subió al escenario para brindar frente al público que asistió al palenque.

Para 2025, la celebración se trasladó a la playa, con una reunión privada de alrededor de diez invitados y un menú preparado por el chef personal de Nodal. En esa ocasión hubo pocas publicaciones de la pareja y fueron principalmente sus familiares quienes compartieron imágenes.

Ahora, el cumpleaños número 23 de la intérprete volvió a llamar la atención por la combinación de gastronomía de lujo, decoración personalizada y convivencia familiar, en una celebración de la que se conocieron detalles a través de las publicaciones de sus seres queridos.