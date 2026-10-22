Majo Aguilar sorprende al revelar que no tiene relación con Ángela Aguilar

La cantante Majo Aguilar sigue creciendo en su carrera musical, ya que muy pronto va a estrenar a nivel mundial su nuevo sencillo “Desenamorando”, tema que ha hecho en colaboración con AB Quintanilla. Sin embargo, en medio de ese gran momento, la joven habló de la relación que tiene con Leonardo y Ángela Aguilar.

El tema salió a la luz, por las polémicas declaraciones que hizo hace un tiempo Ángela Aguilar sobre Selena, cuando estrenó una producción en homenaje a la cantante.

Noticia Destacada Cancelan show de Majo Aguilar en Mérida por la tormenta eléctrica

Majo Aguilar revela que no tiene relación con Ángela Aguilar

En un encuentro con varios miembros de la prensa, Majo Aguilar habló desde el Aeropuerto Internacional de la CDMX, donde tocó el tema sobre la relación que tiene con sus primos, hijo de Pepe Aguilar.

Majo Aguilar afirmó que no existe relación con ellos, pero también negó una rivalidad, sino todo lo contrario, mostró el cariño que siente por Leonardo y Ángela Aguilar.

Noticia Destacada Majo Aguilar ofrecerá concierto gratis con mariachi en Mérida: conoce cuándo y dónde será

“Lo que suceda con cualquier integrante de mi familia, el tiempo lo va a ir marcando. Suena raro el decir no tenemos una relación, no la tenemos, pero eso no significa que no los quiera, pero siempre con mucho amor y respeto hacia ellos”

Majo Aguilar se va a presentar en el Auditorio Nacional

La cantante está muy emocionada por su próxima presentación en el Auditorio Nacional, donde va a estar acompañada por un Mariachi el próximo 13 de noviembre.

"Es muy especial, o sea, estar este 13 de noviembre, por ejemplo, que es mi primer auditorio nacional, ¿no? Con mariachi. Eso es una cosa que a mí me llena de muchísima alegría, porque hay géneros que creo que sí son más, no voy a decir más fáciles, pero que sí son un poquito más eh comerciales para un auditorio, ¿no? Quizá un pop, quizá un reggaetón, que los respeto a todos los géneros y de repente con mariachi es un poco más complejo, pero ahí va y ahí voy a estar."

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal