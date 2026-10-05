Cazzu rompe el silencio y habla de la ley que lleva su nombre.

La cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, habló públicamente por primera vez sobre la propuesta legislativa denominada popularmente "Ley Cazzu"; la artista compartió sus reflexiones sobre esta nueva ley en México.

Fue durante una entrevista que la artista argentina habló sobre esta nueva ley en México, misma que fue impulsada por legisladores y colectivos en el país a raíz de las dificultades legales y administrativas derivadas de su separación con el cantante mexicano Christian Nodal.

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¿Cuál fue la opinión de Cazzu sobre la "Ley Cazzu"?

Fue en una entrevista en el programa del canal de streaming OLGA que Cazzu admitió que la existencia de la iniciativa la tomó por sorpresa y confesó que al principio creyó que se trataba de una broma de internet. La cantante explicó que decidió hacer públicas ciertas vivencias al darse cuenta de las deficiencias estructurales que viven miles de mujeres.

La artista destacó que el sistema actual impone trabas complejas a las madres autónomas, convirtiendo los procesos legales y administrativos en dinámicas difíciles de navegar sin una red de apoyo adecuada. Respecto al alcance del proyecto de ley, la cantante expresó que se siente conmovida por el impacto que la causa ha tomado.

Cazzu señaló que asume con respeto y responsabilidad la visibilidad de su nombre en esta lucha colectiva, reconociendo además que, de aprobarse una reforma de este tipo, también beneficiaría directamente su situación como madre. La artista enfatizó que el problema excede por su caso mediático, calificándolo como un fenómeno cotidiano e invisibilizado que sufren millones de familias.

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