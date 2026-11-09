Descubren operación de dos presuntos "carteristas" en transporte público de Cancún

Dos presuntos “carteristas” fueron evidenciados en un video que captó un usuario del transporte público, cuando una pasajera que subía a un autobús de la zona hotelera, con su mochila en la espalda, sufrió el robo de su teléfono celular.

La operación ilícita fue detectada por una joven que alertó a la agraviada, quien descendió de la unidad para tratar de alcanzar al responsable, en un caso que aparentemente no fue reportado a las corporaciones policíacas.

Los hechos se registraron en el paradero de autobuses que se ubica en la avenida Xcaret, frente a la Plaza Hollywood, en el momento en que una fila de pasajeros inicia el movimiento de ascenso a un autobús de la ruta de la zona hotelera.

Las primeras versiones señalaron que uno de los sujetos involucrados abrió supuestamente una mochila que una joven cargaba en su espalda y enseguida, el segundo participante sustrajo un teléfono celular del interior.

En este caso, los dos presuntos “carteristas” simularon que estaban en la fila para subir al autobús y después de concretar su cometido, ambos se retiraron del lugar. Uno estaba vestido con playera color café, pantalón de mezclilla y una gorra negra, mientras que el otro tenía puesta una camisa de mangla larga, de rayas y un pantalón de mezclilla.

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Debido a que una persona detectó la actitud sospechosa de ambos sujetos, empezó a grabar con su teléfono celular, en unas imágenes en las que se aprecia el movimiento de los dos supuestos pasajeros que se retiran de la fila y ya no suben a la unidad.

En ese momento, la joven agraviada ya se encontraba en el interior del autobús y al ser avisada de que sustrajeron su teléfono celular de su mochila, descendió y empezó a seguir al presunto responsable, quien subió a un automóvil, marca Kia, de color azul, para tratar de huir.

De acuerdo a una versión preliminar de lo sucedido, la joven encaró al presunto ladrón, quien le regresó su teléfono celular y posteriormente se retiró en el automóvil, mientras el segundo involucrado también se dio a la fuga.

Algunos usuarios del transporte público comentaron que los presuntos ladrones aprovechan la aglomeración de personas al momento de subir a un autobús o cuando las unidades se encuentran llenas, para cometer este tipo de robos.