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Descubren operación de dos presuntos "carteristas" en transporte público de Cancún

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Descubren operación de dos presuntos "carteristas" en transporte público de Cancún

En este caso, los dos presuntos “carteristas” simularon que estaban en la fila para subir al autobús y después de concretar su cometido, ambos se retiraron del lugar.

Por Gabriel Alcocer

9 de nov de 2026

2 min

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Los presuntos carteristas lograron darse a la fuga.
Los presuntos carteristas lograron darse a la fuga. / Foto: Captura de video

Dos presuntos “carteristas” fueron evidenciados en un video que captó un usuario del transporte público, cuando una pasajera que subía a un autobús de la zona hotelera, con su mochila en la espalda, sufrió el robo de su teléfono celular.

La operación ilícita fue detectada por una joven que alertó a la agraviada, quien descendió de la unidad para tratar de alcanzar al responsable, en un caso que aparentemente no fue reportado a las corporaciones policíacas.

Los hechos se registraron en el paradero de autobuses que se ubica en la avenida Xcaret, frente a la Plaza Hollywood, en el momento en que una fila de pasajeros inicia el movimiento de ascenso a un autobús de la ruta de la zona hotelera.

Las primeras versiones señalaron que uno de los sujetos involucrados abrió supuestamente una mochila que una joven cargaba en su espalda y enseguida, el segundo participante sustrajo un teléfono celular del interior.

En este caso, los dos presuntos “carteristas” simularon que estaban en la fila para subir al autobús y después de concretar su cometido, ambos se retiraron del lugar. Uno estaba vestido con playera color café, pantalón de mezclilla y una gorra negra, mientras que el otro tenía puesta una camisa de mangla larga, de rayas y un pantalón de mezclilla.

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Debido a que una persona detectó la actitud sospechosa de ambos sujetos, empezó a grabar con su teléfono celular, en unas imágenes en las que se aprecia el movimiento de los dos supuestos pasajeros que se retiran de la fila y ya no suben a la unidad.

En ese momento, la joven agraviada ya se encontraba en el interior del autobús y al ser avisada de que sustrajeron su teléfono celular de su mochila, descendió y empezó a seguir al presunto responsable, quien subió a un automóvil, marca Kia, de color azul, para tratar de huir.

De acuerdo a una versión preliminar de lo sucedido, la joven encaró al presunto ladrón, quien le regresó su teléfono celular y posteriormente se retiró en el automóvil, mientras el segundo involucrado también se dio a la fuga.

Algunos usuarios del transporte público comentaron que los presuntos ladrones aprovechan la aglomeración de personas al momento de subir a un autobús o cuando las unidades se encuentran llenas, para cometer este tipo de robos.

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