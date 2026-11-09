Diputados aprobaron en lo general el PEF 2027 que prevé un gasto de 10.6 billones de pesos 

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2027, el cual contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. La votación en el Pleno concluyó con 372 votos a favor de las bancadas oficialistas y 102 en contra por parte de los bloques de oposición.

La bolsa aprobada representa un crecimiento real del 1.3 % respecto a los recursos autorizados para 2026, lo que equivale a una variación de 442 mil 804.4 millones de pesos. El dictamen remitido prioriza las asignaciones correspondientes al Desarrollo Social, rubro al que se orientarán 5 billones 384 mil 912.8 millones de pesos.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. #LXVILegislatura #PEF2027 https://t.co/iZVb4oEAO4 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 10, 2026

Dentro de este apartado, los programas sociales del Gobierno Federal absorberán más de un billón de pesos, monto equivalente a cerca del 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

En materia de inversión física y proyectos de infraestructura clave, el documento contempla un monto asignado de un billón 133 mil 613.2 millones de pesos, mientras que el gasto federalizado para entidades federativas y municipios ascenderá a 3 billones 48 mil 223.2 millones de pesos.

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