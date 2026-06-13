Presidenta Sheinbaum inició gira por Colima con entrega de apoyos, supervisión de obras y arranque de hospital del IMSS

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre las actividades realizadas durante la primera jornada de trabajo en la entidad, donde encabezó eventos en los municipios de Villa de Álvarez, Armería y Manzanillo.

Entregan tarjetas para beca de útiles y uniformes escolares

Como parte de su recorrido, Sheinbaum encabezó la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar correspondientes al programa de apoyo para útiles y uniformes escolares dirigido a estudiantes de primarias públicas en el municipio de Villa de Álvarez.

La entrega de estos apoyos forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno federal para fortalecer el acceso a la educación y respaldar la economía de las familias mexicanas mediante programas de bienestar.

La presidenta destacó la importancia de garantizar que los recursos lleguen de manera directa a los beneficiarios, sin intermediarios, a través de los mecanismos bancarios implementados por la administración federal.

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Supervisan obra hidráulica para fortalecer el campo

Posteriormente, la titular del Ejecutivo federal supervisó los avances de una presa derivadora destinada al riego agrícola en el municipio de Armería.

La infraestructura busca mejorar el aprovechamiento del agua para las actividades productivas del campo colimense y fortalecer las condiciones para los productores de la región.

La revisión de esta obra forma parte de la estrategia nacional orientada a impulsar proyectos hidráulicos que permitan incrementar la disponibilidad de agua para uso agrícola y contribuir al desarrollo regional.

Colocan primera piedra de nuevo hospital del IMSS en Manzanillo

La jornada concluyó en el puerto de Manzanillo, donde la presidenta encabezó la colocación de la primera piedra del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con este proyecto se busca ampliar la capacidad de atención médica en una de las zonas con mayor crecimiento económico y poblacional del estado, además de fortalecer la infraestructura hospitalaria para derechohabientes y población usuaria.

La construcción del hospital forma parte de las inversiones anunciadas por el Gobierno federal para mejorar los servicios de salud y ampliar la cobertura médica en distintas regiones del país.

Iniciamos ayer, viernes 12 de junio, la gira por Colima. Entregamos tarjetas del Banco del Bienestar para la beca de útiles y uniformes escolares en primarias públicas del municipio de Villa de Álvarez; supervisamos la presa derivadora para riego en Armería y culminamos el día… pic.twitter.com/4Fug49TiuH — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 13, 2026

Sheinbaum destaca resultados de su proyecto de gobierno

Al hacer un balance de las actividades realizadas en Colima, Claudia Sheinbaum afirmó que los principios de honestidad, servicio público y cercanía con la población continúan guiando las acciones de su administración.

"La honestidad y el amor al pueblo y a la patria dan resultados", expresó la mandataria al compartir un resumen de su gira por la entidad.

La visita a Colima se enmarca en los recorridos que realiza por diversas regiones del país para supervisar obras estratégicas, evaluar programas sociales y dar seguimiento a proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno de México.

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