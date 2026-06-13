Madres buscadoras protestan en aeropuerto de Cancún durante el Mundial

En el aeropuerto internacional, en pleno arribo de miles de visitantes con motivo del Mundial de Futbol, se desarrollan manifestaciones y plantones encabezados por madres buscadoras y activistas; por otro lado, también se registran inconformidades de transportistas que buscan regularizar actividades que, según sus detractores, operan fuera de la normatividad.

Las madres buscadoras cumplen hasta cinco días instaladas en las áreas verdes de la Terminal 2 del aeropuerto en protesta por el fallo de un juez federal que concedió un amparo a la exfuncionaria de la Fiscalía General del Estado (FGE) Rosa María “N”, relacionada con presuntas omisiones durante las investigaciones del feminicidio de Francisca Mariner.

“Estamos en este plantón de manera indefinida, hasta que algún juez de Ciudad de México se digne venir a atendernos, porque no permitiremos que nuestros derechos se sigan violando, vulnerando y dejando en el olvido. Los turistas se han mostrado simpatizantes, nos preguntan y quieren conocer del tema. Se toman fotos y no nos han dado problemas”, mencionó María Patrón.

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Al momento de redactarse esta información, ningún representante del Poder Judicial de la Federación había establecido contacto con las 10 personas que aseguran haber sido afectadas directamente por presuntas negligencias institucionales. Entre los señalamientos destaca el caso de Rosa María “N”, acusada de no haber seguido adecuadamente los protocolos posteriores a la desaparición de la joven Francisca.

Las manifestantes señalaron que este caso se suma a otras situaciones relacionadas con presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las víctimas, quienes, afirmaron, han enfrentado revictimización, desacreditación, dilación de procesos, extravío de expedientes, intimidaciones y amenazas, entre otras irregularidades. Indicaron que estas circunstancias les han ocasionado un severo desgaste emocional, psicológico, físico y personal a lo largo de los años.

“Permaneceremos en este plantón de manera pacífica, sin perturbar el orden, y con la firmeza de esperar a que algún juez, representante o integrante de las instituciones encargadas de impartir justicia venga a dialogar con nosotros”, expresó María Patrón.

Agregó que “a estos criminales se les otorgan amparos, salen de prisión y a nosotros no se nos notifica, consulta ni informa. Esta situación no es nueva y, ante esta barbarie, estamos aquí para que la gente conozca lo que sucede. Incluso los turistas nos brindan palabras de aliento, reconocen nuestra lucha y no representamos ningún inconveniente para ellos”.

Batallas “piratas”

Por otra parte, la empresa Xelbors Tours denunció la presunta operación de servicios de transporte irregular dentro del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC). De acuerdo con sus representantes, 16 compañías ya habrían interpuesto denuncias, argumentando que estos prestadores de servicio laboran sin contratos autorizados por Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), carecen de seguros para los usuarios, evaden obligaciones fiscales y operan sin los permisos correspondientes para utilizar las zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

Los denunciantes reconocieron las acciones emprendidas por la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Asur para combatir el transporte informal; sin embargo, insistieron en la necesidad de frenar la operación de competidores irregulares. Según sus estimaciones, las empresas establecidas han perdido hasta 30 por ciento de sus operaciones y temen que la situación se agrave con el incremento de visitantes por el Mundial.

Las compañías formalmente establecidas también señalaron a la SICT y a la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta expedición de matrículas federales y tarjetas de circulación a operadores y empresas que, según afirman, no cuentan con la denominada Autorización Contractual. Recordaron que el esquema implementado por Asur establece un número autorizado para cada concesionario, con base en el cual la SICT emite la documentación y placas correspondientes.

Transportistas organizados consideran que existe una posible irregularidad en alguna etapa de ese procedimiento, por lo que continúan exigiendo una intervención más contundente de las autoridades aeroportuarias para inhibir la operación de los llamados “piratas” dentro de la terminal aérea.

Durante un recorrido realizado por POR ESTO! entre las 12:00 y la una de la tarde, horario en el que algunos conductores anticipaban una posible protesta, no se observó ningún movimiento inusual ni concentraciones significativas en las instalaciones del aeropuerto.