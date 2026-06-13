Crisis de salud mental en Campeche: Casi la mitad de los pacientes en terapia son adolescentes

La presión académica, el temor al fracaso escolar, los conflictos familiares, el uso excesivo de redes sociales, la violencia, el bullying y el creciente consumo de alcohol y drogas se han convertido en los principales factores que detonan problemas de salud mental entre adolescentes de preparatoria en Campeche.

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De acuerdo con el Colegio de Psicólogos de Campeche A.C., entre cuatro y cinco de cada 10 personas que acuden a terapia en la Entidad son adolescentes, lo que refleja la magnitud del problema. Muchos de ellos llegan a consulta por situaciones de alto riesgo, como intentos de suicidio, autolesiones conocidas como "cutting", trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, además de casos de violencia y otros problemas emocionales que afectan su vida personal y académica.

El presidente del Colegio de Psicólogos de Campeche, Luis Miguel López Cuevas, explicó que detrás de estas conductas existen factores acumulados durante la adolescencia, etapa marcada por mayores exigencias escolares, cambios emocionales y la búsqueda de identidad.

A ello se suma la influencia de contenidos en internet y redes sociales, donde muchos jóvenes buscan proyectar una imagen idealizada de sí mismos, fenómeno que se ha intensificado con el uso de herramientas de inteligencia artificial para construir identidades virtuales. Esta situación, advirtió, puede generar frustración, ansiedad y síntomas de depresión cuando la realidad no coincide con las expectativas creadas en el entorno digital.

Otro factor relevante es la dinámica familiar. La separación de los padres, los conflictos en el hogar, la violencia intrafamiliar o comunitaria y la falta de convivencia están impactando en la estabilidad emocional de los jóvenes.

Por ello, llamó a las familias a involucrarse más en la vida de sus hijos, conocer a sus amistades, supervisar los contenidos que consumen y promover actividades de convivencia alejadas de las pantallas. El especialista advirtió además sobre el fácil acceso de adolescentes al alcohol y otras sustancias, lo que incrementa los riesgos para su salud física y mental.

Consideró insuficiente la atención psicológica en los planteles educativos, ya que la mayoría cuenta con personal de orientación educativa que no brinda terapia clínica, pese a que muchos casos requieren atención especializada.

Señaló que el costo de una consulta psicológica o psiquiátrica puede rondar los 800 pesos, por lo que el Colegio de Psicólogos ofrece atención clínica a bajo costo para estudiantes y familias que lo requieran, con el objetivo de acercar apoyo profesional a quienes enfrentan problemas de salud mental.

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JGH