Detienen a la presunta feminicida de Carolina Flores, ex reina de belleza, en Venezuela

Hace unos días, informamos sobre el asesinato de la ex reina de belleza Carolina Flores, quien aparentemente habría sido atacada con un arma de fuego por su suegra. Recordemos que, esta situación se dio a conocer por medio de un video que se difundió en redes sociales, donde se puede escuchar las detonaciones de una pistola.

Ante esta situación, Érika María Guadalupe “N”, fue señalada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, quien estaba prófuga de la justicia hasta hace poco, pues se confirmó que fue capturada en Venezuela, tras casi dos semanas de ser buscada.

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Érika María Guadalupe “N” fue detenida en Venezuela

La información fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien reveló por medio de un comunicado en redes sociales, que se logró la detención con apoyo internacional de la Interpol y autoridades venezolanas, tras emitirse una ficha roja de captura.

La presunta feminicida de Carolina Flores, fue capturada en Caracas, Venezuela, después de que autoridades mexicanas activaran una ficha de cooperación internacional para su captura.

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Hasta el momento la FGJCDMX, mantiene abierta la investigación bajo el delito de feminicidio, mientras se analizan las pruebas sobre lo que ocurrió el día del asesinato.

Detenida en Venezuela probable responsable de feminicidio cometido en la alcaldía Miguel Hidalgo



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informa que, en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, fue detenida Erika María… pic.twitter.com/3TDW5dZGDT — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 30, 2026

Carolina Flores Gómez, solo tenía 27 años y era una ex reina de belleza, originaria de Baja California. Los hechos en los que perdió la vida, sucedieron el pasado 15 de abril en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

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