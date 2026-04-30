Auto termina fuera de la carretera tras esquivar bache en tramo Ucum–La Unión

Un aparatoso accidente vehicular se registró la mañana de este jueves en el tramo carretero que conecta las localidades de Ucum y La Unión, específicamente a un kilómetro de distancia del poblado de Sac-Xan, en la zona conocida como la Ribera del Río Hondo. El incidente, que movilizó a los cuerpos de emergencia y seguridad, involucró a un automóvil compacto tipo Matiz que terminó fuera de la cinta asfáltica tras una maniobra evasiva, dejando como saldo dos personas con lesiones menores y cuantiosos daños materiales que superan los diez mil pesos.

Con base en datos obtenidos, el conductor del vehículo, al circular por una zona visiblemente afectada por el deterioro del pavimento, perdió el control de la unidad. De acuerdo con las versiones preliminares recabadas en el lugar de los hechos, el conductor realizaba su trayecto habitual cuando se encontró de frente con un bache de dimensiones considerables.

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En un intento por evitar el impacto directo contra el hundimiento de la carretera y proteger la suspensión del auto, realizó un movimiento brusco de volante. Sin embargo, la maniobra resultó contraproducente debido a la velocidad y a las condiciones del terreno, lo que provocó que el coche saliera proyectado hacia la orilla de la vía de rodamiento hasta terminar impactado entre la densa maleza.

Testigos del percance dieron aviso inmediato a las autoridades a través de la línea de emergencias. En respuesta, una unidad de paramédicos se desplazó hasta el punto del accidente para brindar los primeros auxilios a los dos tripulantes que viajaban en el automóvil. Tras una valoración médica exhaustiva en el sitio, los rescatistas determinaron que ambos presentaban únicamente golpes leves y una crisis nerviosa derivada del fuerte impacto.

Afortunadamente, se concluyó que no era necesario su traslado a un centro hospitalario en la capital del estado, ya que las heridas no ponían en riesgo su integridad física y pudieron ser tratadas de manera ambulatoria bajo la supervisión de los técnicos en urgencias médicas.

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Al lugar también arribaron elementos de la Policía Rural del Estado, quienes realizaron el levantamiento de datos para el informe oficial y la inspección de la unidad siniestrada. El vehículo Matiz presentó daños estructurales en la parte frontal y lateral.

Tras concluir con el peritaje y asegurar que no existían riesgos adicionales en la carretera, las fuerzas de seguridad se retiraron del sitio, mientras que una grúa se encargó de las maniobras para rescatar el automóvil de entre la vegetación y trasladarlo a un corralón local.