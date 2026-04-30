Detienen en CDMX a líder de red que defraudaba autos de lujo en varios estados

En un operativo coordinado en la Ciudad de México, autoridades federales lograron la detención de Guillermo “N”, señalado como uno de los principales líderes de una organización delictiva dedicada al fraude en la compra y venta de vehículos de alta gama.

La acción fue confirmada por el Gabinete de Seguridad a través de un mensaje en redes sociales, donde se detalló que el cumplimiento de la orden de aprehensión se llevó a cabo con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina y la Fiscalía de la Ciudad de México.

¿Quién es Guillermo “N” y de qué se le acusa?

El detenido es identificado como integrante clave de “Los Soto Jiménez”, un grupo criminal especializado en operaciones fraudulentas relacionadas con la adquisición de automóviles de lujo.

De acuerdo con las investigaciones, esta red operaba mediante la simulación de pagos utilizando documentación bancaria falsa o cuentas sin fondos, lo que les permitía concretar transacciones sin cubrir el costo real de los vehículos.

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¿Cómo operaba la red de fraude?

Las autoridades detallaron que el esquema consistía en engañar a vendedores mediante aparentes transferencias o comprobantes financieros, que posteriormente resultaban ser apócrifos. De esta forma, los vehículos eran entregados sin que existiera un pago legítimo.

Este tipo de fraude afectó a víctimas en diversas entidades del país, incluyendo Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y la propia Ciudad de México.

Coordinación entre autoridades

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento que involucraron a distintas dependencias de seguridad, lo que permitió ubicar y capturar al presunto responsable.

El Gabinete de Seguridad destacó que este tipo de operativos forman parte de una estrategia para desarticular organizaciones criminales que impactan directamente en el patrimonio de la ciudadanía.

En la Ciudad de México, personal de @SSPCMexico, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, cumplimentó una orden de aprehensión por asociación delictuosa contra Guillermo “N”, señalado como uno de los líderes de “Los… pic.twitter.com/FDHr6KEqbx — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 30, 2026

¿Qué sigue en el caso?

Guillermo “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica en los próximos días.

Las investigaciones continúan para identificar a otros posibles integrantes de esta red delictiva, así como para ubicar más casos de fraude relacionados con este grupo.

El caso refleja el alcance de las operaciones de fraude sofisticado en el país y la importancia de la coordinación institucional para combatir estos delitos.

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