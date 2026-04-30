PRI denuncia ante Fiscalía Electoral de Camepche nombramiento de Gutiérrez Lazarus en la 4T

Al afirmar que se violentó la legislación electoral con el nombramiento de Coordinador en Defensa de la 4T de Pablo Gutiérrez Lazarus, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, sobre todo porque asistieron funcionarios del Gobierno del Estado en horarios hábiles y reconocieron que fue un acto político, reveló el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán.

Puntualizó que en la reunión estuvieron funcionarios públicos estatales, por lo que de presentar la denuncia ante la instancia federal, se declararían incompetentes y lo turnarían a la Fiscalía Estatal, razón por la cual lo interpusieron ante la autoridad jurisdiccional competente.

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Explicó que ante la denuncia presentarán algún tipo de argumento para desestimar la acusación de que violaron la ley electoral, aunque apuntó que eventualmente lo pueden impugnar e insistir en que fue un acto ilegal por lo que seguirán los procesos jurídicos hasta llegar a las últimas consecuencias.

Aseguró que quien encabece la función de coordinador en Defensa de la 4T por parte de Morena, solo será un candidato para la matrícula, y aclaró que sin señalar la conveniencia o no de las personas, subrayó que lo ocurrido el 22 de abril fue un acto ilegal e ilícito, ya que violentaron la Ley Electoral y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Administración Estatal.