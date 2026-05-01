Chingu Amiga revela que se va a casar con emotivo mensaje

Una de las influencers más famosas de nuestro país es Sujin Kim, más conocida en las redes sociales como Chingu Amiga, la cual ha tenido varias polémicas, pero ahora ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su compromiso de forma oficial.

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La joven ha tomado la decisión de dar el siguiente paso con su pareja, Rodrigo. Información que fue confirmada por la influencer en sus redes sociales con una serie de fotos del emotivo momento.

Chingu Amiga revela que se va a casar

En la publicación que hizo la Chingu Amiga, aseguró que es uno de los momentos más bellos que ha vivido en su vida, publicación que al poco tiempo se volvió tendencia en las redes sociales.

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La propuesta fue en medio de la filmación de un video para sus redes sociales, al final acompañó su publicación con un emotivo mensaje, aunque también hicieron una publicación en YouTube, donde subieron el video en donde documentaron toda la pedida de mano.

“Chingus. Quiero compartir con ustedes este momento tan hermoso y feliz de mi vidaaaaaa. Jamás imaginé que Rodri me haría esta sorpresa. Por fin!! Rodri me pidió manoooooo!! Estábamos en medio de otra grabación cuando pasó, de repente me hizo esperar por algo y yo estuve pensando cuando empezamos la chamba y BOoOooOM!!!!!!! Tenemos toda la historia en mi canal de YT para compartir todo el momento con ustedes!!!!”

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