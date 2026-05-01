Casi le cercenan el hombro: Brutal ataque con machete deja a un hombre con grave lesión en Calkiní

Fuerte movilización policiaca generó un sujeto que fue brutalmente atacado por otro individuo que ingresó a su domicilio con un machete, con el cual agredió a un masculino quien casi termina con el húmero izquierdo cercenado. El agresor, después del brutal ataque y del machetazo que le propinó a su víctima, salió huyendo en una motocicleta sin que los vecinos lograran identificarlo.

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Los hechos ocurrieron en la calle 15 entre 16 y 18 del barrio La Concepción, donde los gritos de la familia alertaron a los vecinos. Al salir de sus predios, presenciaron cómo la víctima salía de su hogar con el hombro lesionado, dejando una gran cantidad de líquido hemático por todo el trayecto que recorrió hasta llegar a la base de la Cruz Roja. Sin embargo, cuando le informaron que lo trasladarían al hospital, el hombre se negó y salió corriendo del lugar.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión y el responsable sigue prófugo. / Erik Caamal

Vecinos que presenciaron lo ocurrido marcaron de inmediato a los números de emergencia 911. Hasta el domicilio del afectado arribaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes tomaron conocimiento de los hechos y valoraron al sujeto, quien ya había regresado a su vivienda.

Ante la gravedad de sus lesiones, el hombre tuvo que ser trasladado al hospital integral IMSS-Bienestar para su atención médica especializada. Elementos policiacos realizaron un operativo para dar con el responsable, sin embargo, no se logró su captura. Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión, por lo que las autoridades instaron a la familia a proceder legalmente ante la Fiscalía para que el caso no quede impune.

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JGH