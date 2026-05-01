Cruz Azul pierde al "Toro" Fernández por lesión para la ida contra Atlas en el Jalisco

El sueño que tiene Cruz Azul de ganar la estrella 10 de su escudo comenzará con algunas bajas que ponen en peligro la misión, ya que se confirmó que Gabriel "Toro" Fernández no hizo el viaje a Guadalajara para enfrentar a los Rojinegros del Atlas.

El delantero cementero no tiene una lesión de gravedad, solo una sobre carga muscular, pero el cuerpo técnico de la Maquina encabezado por Joel Huiqui decidió no arriesgarlo para que esté listo para el compromiso de vuelta.

La Máquina de Cruz Azul jugará este sábado frente al Atlas en el Estadio Jalisco, en el inicio de la Liguilla del Clausura 2026, con el objetivo de conseguir su campeonato 10 de Liga.

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El "Toro" es uno de los jugadores más importantes en el cuadro titular de los Cementeros, durante la temporada regular anotó cinco goles y puso cuatro asistencias.

Para comenzar la serie de Cuartos de Final frente al Atlas, Cruz Azul tampoco contará con la presencia de Nicolás Ibáñez que salió lesionado en el partido con América, por lo que la Máquina no tendrá delanteros.