¡Salió volando! Motociclista choca por exceso de velocidad en el barrio de Guadalupe, Campeche

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este viernes 1 de mayo, luego de verse involucrado en un hecho de tránsito registrado en el barrio de Guadalupe, en la capital campechana, presuntamente por circular a exceso de velocidad.

Noticia Destacada Motocarro provoca accidente en colonia de Campeche

El accidente ocurrió en el cruce de las calles 49-B y 12, antes de llegar a la escuela Justo Sierra, donde el conductor de una motocicleta no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra un automóvil que realizaba maniobras para estacionarse.

De acuerdo con versiones de testigos en el lugar, el motociclista circulaba sobre la calle 49-B presuntamente excediendo los límites de velocidad, por lo que no alcanzó a reaccionar al percatarse del vehículo, sobreviniendo el fuerte choque. Tras el impacto, el conductor de la moto salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento, generando movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas.

Paramédicos del sector salud arribaron al sitio para brindarles los primeros auxilios al lesionado, quien presentó golpes y lesiones leves que, afortunadamente, no ponen en riesgo su vida. En el lugar también se presentaron elementos de la Policía Estatal, agentes turísticos y personal de la Policía Estatal de Caminos, quienes abanderaron la zona para evitar otro percance y agilizar el tránsito vehicular, ya que el accidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación debido a lo angosto del cruce.

Aunque los daños materiales no fueron considerados de gran magnitud, las partes involucradas buscarían llegar a un acuerdo para cubrir tanto las afectaciones materiales como los posibles gastos médicos derivados del accidente. Minutos después, las unidades involucradas fueron retiradas del lugar y la circulación comenzó a normalizarse. Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de incidentes en la ciudad.

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JGH