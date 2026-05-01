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¡Salió volando! Motociclista choca por exceso de velocidad en el barrio de Guadalupe, Campeche

Un motociclista resultó lesionado en el barrio de Guadalupe tras chocar contra un auto que se estacionaba. El exceso de velocidad habría provocado el percance en la calle 49-B.

Jesús García

Por Jesús García / Dismar Herrera

1 de may de 2026

2 min

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Paramédicos brindaron atención al lesionado, quien presentó heridas leves.
Paramédicos brindaron atención al lesionado, quien presentó heridas leves. / Dismar Herrera

Un motociclista resultó lesionado la tarde de este viernes 1 de mayo, luego de verse involucrado en un hecho de tránsito registrado en el barrio de Guadalupe, en la capital campechana, presuntamente por circular a exceso de velocidad.

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El accidente ocurrió en el cruce de las calles 49-B y 12, antes de llegar a la escuela Justo Sierra, donde el conductor de una motocicleta no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra un automóvil que realizaba maniobras para estacionarse.

De acuerdo con versiones de testigos en el lugar, el motociclista circulaba sobre la calle 49-B presuntamente excediendo los límites de velocidad, por lo que no alcanzó a reaccionar al percatarse del vehículo, sobreviniendo el fuerte choque. Tras el impacto, el conductor de la moto salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento, generando movilización de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas.

Paramédicos del sector salud arribaron al sitio para brindarles los primeros auxilios al lesionado, quien presentó golpes y lesiones leves que, afortunadamente, no ponen en riesgo su vida. En el lugar también se presentaron elementos de la Policía Estatal, agentes turísticos y personal de la Policía Estatal de Caminos, quienes abanderaron la zona para evitar otro percance y agilizar el tránsito vehicular, ya que el accidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación debido a lo angosto del cruce.

Aunque los daños materiales no fueron considerados de gran magnitud, las partes involucradas buscarían llegar a un acuerdo para cubrir tanto las afectaciones materiales como los posibles gastos médicos derivados del accidente. Minutos después, las unidades involucradas fueron retiradas del lugar y la circulación comenzó a normalizarse. Autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad para evitar este tipo de incidentes en la ciudad.

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JGH

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