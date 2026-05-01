Zayn Malik es hospitalizado de emergencia y cancela conciertos de su gira

Lamentables noticias se acaban de dar a conocer para Zayn Malik, ya que el cantante fue hospitalizado en el mes de abril del 2026, aunque lo más preocupante, es que todo fue por una enfermedad que todavía no ha sido identificada.

Cabe mencionar que este suceso no llegó en el peor momento, pues el cantante está en el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Konnakol’, al tiempo que preparaba su próxima gira mundial.

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Esto ocasionó que Zayn Malik tomara decisiones importantes sobre su calendario laboral, pues tuvo que cancelar algunas presentaciones que ya tenía programadas y en donde los fans lo esperaban con muchas ganas.

¿Qué va a pasar con sus presentaciones en México?

La situación generó mucha incertidumbre, principalmente para sus fans de México, quienes se han cuestionado si se realizarán los conciertos en Monterrey, Guadalajara y CDMX.

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Por su parte, el cantante decidió compartir mensajes en sus redes sociales y se mostró agradecido por todo el apoyo, aunque fue claro al decir que lo primero en estos momentos en su salud. Se sabe que de las 31 fechas originales, eliminó 21, tomando en cuenta lugares de Estados Unidos y varios en Europa.

En lo que respecta a sus fechas en México, hasta el momento siguen vigentes:

14 de junio: Estadio Borregos, Monterrey

17 de junio: Arena VFG, Guadalajara

20 de junio: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

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